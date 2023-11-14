В Ингушетии водителей призвали соблюдать правила перевозки детей
Госавтоинспекторы напомнили водителям о последствиях пренебрежительного отношения к безопасности детей, сообщили «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Профилактическая акция «Сохраним самое дорогое» была проведена в Назрановском районе. Сотрудники ДПС призвали автомобилистов строго соблюдать правила перевозки детей и вручили памятки.
«За отсутствие средств пассивной защиты предусмотрена ответственность, но главное то, что ребенок подвергается риску. Автокресла нужны не столько для того, чтобы избежать административного штрафа, а с целью сохранения жизни самых главных пассажиров — детей», — добавили в ведомстве.