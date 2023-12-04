В Ингушетии водители частных маршруток устроили забастовку в надежде на транспортный коллапс

«Частные нелегальные перевозчики по маршрутам «Назрань — Долаково», «Назрань — Малгобек», «Назрань — Кантышево» по сговору отказались выезжать на маршрут с целью создания транспортного коллапса. Инициаторами выступили бригадиры маршрута «Назрань — Долаково», а также руководство Ассоциации маршрутных перевозчиков региона», — сказал собеседник.

По его словам, после поступления в Минпромсвязи информации о забастовке на вышеуказанные маршруты были выведены резервные автобусы, чтобы восстановить маршрутную сеть.

«В настоящее время движение по маршрутам организовано силами ГУП «Ингушавтотранс», а также добросовестных легальных перевозчиков, в числе которых водители маршрутов 9, 13, 8, 1, 3, 149 и других», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор провел в Ингушетии масштабную проверку, после которой установлено, что ряд частных перевозчиков осуществляют свою деятельность без разрешительной документации.

«В такой ситуации пассажиры не защищены, и в случае ДТП или какой-либо непредвиденной ситуации никто ответственности не понесет. Перевозчики за отсутствие документации привлекаются Ространснадзором к ответственности», — отметили в Минпромсвязи.