Деньги

В Ингушетии вошли в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей

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Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей поступили в банки Ингушетии. Бумажные деньги усилены слоем специального лака, который увеличивает срок их службы.

При этом речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей. В обращении будут находиться и металлические, и бумажные деньги, сообщили в отделении —НБ республики.

«Банкноты 5 и 10 рублей — это не новые деньги, купюры этого образца уже выпускались ранее и находились в активном обращении. Возобновление выпуска этих банкнот связано с подорожанием металла и появлением технологий, которые позволяют снизить износ купюр», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Всю информацию о признаках подлинности российских денег можно найти на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение». Проверить подлинность купюры также можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России», где есть описание всех банкнот и их защитных признаков.

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