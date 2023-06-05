В Ингушетии вошли в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей

При этом речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей. В обращении будут находиться и металлические, и бумажные деньги, сообщили в отделении —НБ республики.

«Банкноты 5 и 10 рублей — это не новые деньги, купюры этого образца уже выпускались ранее и находились в активном обращении. Возобновление выпуска этих банкнот связано с подорожанием металла и появлением технологий, которые позволяют снизить износ купюр», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Всю информацию о признаках подлинности российских денег можно найти на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение». Проверить подлинность купюры также можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России», где есть описание всех банкнот и их защитных признаков.