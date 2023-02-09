В Ингушетии воссоздадут старинную технологию изготовления женского головного убора — курхарса

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В Ингушетии намерены воссоздать технологию изготовления древнего женского головного убора — курхарса, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

С этой целью сотрудники РДНТ провели тщательную фото- и видеофиксацию курхарсов, найденных прошлой осенью в средневековом башенном комплексе Цори и хранящихся сейчас в музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Древние головные уборы в количестве 11 штук частью хорошо сохранились, что позволяет исследователям детально изучить их.

По словам и. о. директора РДНТ Марем Котиевой, в республике уже есть опыт воссоздания старинных технологий изготовления предметов материальной культуры ингушей, среди которых колыбель для младенца и войлочный орнаментированный ковер — истинг.

Нельзя сказать, что интерес к курхарсу возник в Доме народного творчества Ингушетии только сегодня. Изучением этого объекта культурного наследия ингушского народа здесь занимаются на протяжении долгого времени. Однако цоринские артефакты придали работе сотрудников РДНТ новый импульс.

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