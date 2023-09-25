В Ингушетии воссоздали древнюю технологию изготовления курхарса

Как проинформировал собеседник, это стало результатом исследовательских и научных изысканий, проведенных после обнаружения в горах Ингушетии артефактов из далекого прошлого ингушского народа.

Напомним, в августе прошлого года в результате обрушения средневекового склепа в башенном комплексе Цори взору ученых предстали бесценные находки, среди которых одежда, мужские и женские головные уборы, оружие, предметы быта, посуда и кухонная утварь, музыкальные инструменты и многое другое. Все найденные предметы были переданы в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, где специалисты занялись их детальным изучением.

Среди цоринских находок оказалось 11 курхарсов, которые являются уникальным явлением нематериального культурного наследия Ингушетии. Некоторые головные уборы XVII-XVIII веков хорошо сохранились, что позволило специалистам РДНТ во главе с Марем Котиевой провести их тщательное исследование.

«Ни одна деталь этих головных женских уборов, которые существовали и находились в обиходе исключительно на территории древней Ингушетии, не осталась не отмеченной нами. Наш видеограф Ислам Цуров осуществил фотовидеофиксацию этих этнокультурных объектов», — отметила Котиева.

По ее словам, по завершении этой масштабной работы было принято решение воссоздать технологию изготовления курхарсов, что было поручено методисту РДНТ, талантливой мастерице декоративно-прикладного искусства Зареме Цулоевой. Ей предстояло шаг за шагом точно и неотступно следовать за средневековыми мастерами и по лекалам, подаренным самой историей, воссоздать курхарс. Весь процесс также фиксировался на фото и видео.

Отметим, что в Доме народного творчества Ингушетии успешно работают над формированием регионального реестра объектов нематериального культурного наследия ингушей. Это и национальные войлочные ковры истинги, и детская колыбель, и другие объекты, которые в скором времени войдут в разрабатываемый в настоящее время федеральный реестр.