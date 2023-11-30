В Ингушетии восстановлены пенсионные права 65 жителей

Как сообщили «Ингушетии» в республиканском надзорном ведомстве, соответствующие пенсионные и социальные выплаты гражданам не были своевременно назначены и не выплачивались.

В связи с этим управляющему ОСФР по Ингушетии было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, три должностных лица отделения привлечены к дисциплинарной ответственности. Права граждан восстановлены», — отметил собеседник издания.