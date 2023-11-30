В Ингушетии восстановлены пенсионные права 65 жителей
Прокуратура республики в ходе проверки установила, что региональным отделением Социального фонда России до передачи в прошлом году полномочий по назначению пенсий по инвалидности и иных видов выплат в отделение СФР по Волгоградской области допущены нарушения прав 65 жителей региона.
Как сообщили «Ингушетии» в республиканском надзорном ведомстве, соответствующие пенсионные и социальные выплаты гражданам не были своевременно назначены и не выплачивались.
В связи с этим управляющему ОСФР по Ингушетии было внесено представление.
«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, три должностных лица отделения привлечены к дисциплинарной ответственности. Права граждан восстановлены», — отметил собеседник издания.