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В Ингушетии восстановлены пенсионные права 65 жителей

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Прокуратура республики в ходе проверки установила, что региональным отделением Социального фонда России до передачи в прошлом году полномочий по назначению пенсий по инвалидности и иных видов выплат в отделение СФР по Волгоградской области допущены нарушения прав 65 жителей региона.

Как сообщили «Ингушетии» в республиканском надзорном ведомстве, соответствующие пенсионные и социальные выплаты гражданам не были своевременно назначены и не выплачивались.

В связи с этим управляющему ОСФР по Ингушетии было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, три должностных лица отделения привлечены к дисциплинарной ответственности. Права граждан восстановлены», — отметил собеседник издания.

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