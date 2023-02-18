В Ингушетии возбудили дело из-за гибели ребенка от отравления угарным газом

По данным следствия, накануне вечером в ванной комнате частного домовладения в сельском поселении Долаково Назрановского района произошла утечка из вытяжной системы газовой колонки. Находившиеся в помещении женщина с малолетним ребенком были доставлены с отравлением в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. В ночь на18 февраля младенец скончался.

В рамках уголовного дела следователем произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, изъята газовая колонка с трубой для вытяжки угарного газа, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью ч.1 ст.109 УК России — «причинение смерти по неосторожности».

Ранее «Ингушетия» сообщала, что по прибытии на место ЧП дежурная служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» установила, что из- за отсутствия тяги дымохода проточного водонагревателя произошло отравление угарным газом.

В результате происшествия пострадали два человека. Ребенок в тяжелом состоянии находился в отделении реанимации.