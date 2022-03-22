Следком

В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК России — «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 16 марта 2022 года должностное лицо строительной организации не обеспечило проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности 40-летнего рабочего и допустило его к работе на территории строящегося объекта в городе Карабулаке.

Мужчина упал с третьего этажа строительной площадки и скончался от полученных травм при доставлении в лечебное учреждение.

По версии следствия, к числу ответственных за обеспечение безопасности при ведении строительных работ на указанном объекте относится мастер участка. В ходе расследования будут установлены и иные должностные лица.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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