В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя

По данным следствия, 16 марта 2022 года должностное лицо строительной организации не обеспечило проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности 40-летнего рабочего и допустило его к работе на территории строящегося объекта в городе Карабулаке.

Мужчина упал с третьего этажа строительной площадки и скончался от полученных травм при доставлении в лечебное учреждение.

По версии следствия, к числу ответственных за обеспечение безопасности при ведении строительных работ на указанном объекте относится мастер участка. В ходе расследования будут установлены и иные должностные лица.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.