В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК России — «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, 16 марта 2022 года должностное лицо строительной организации не обеспечило проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности 40-летнего рабочего и допустило его к работе на территории строящегося объекта в городе Карабулаке.
Мужчина упал с третьего этажа строительной площадки и скончался от полученных травм при доставлении в лечебное учреждение.
По версии следствия, к числу ответственных за обеспечение безопасности при ведении строительных работ на указанном объекте относится мастер участка. В ходе расследования будут установлены и иные должностные лица.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.