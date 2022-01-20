В Ингушетии возбуждено уголовное дело о халатности после того, как пациентка перинатального центра впала в кому

Как сообщалось ранее, в ходе мониторинга в одной из социальных сетей выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят проверить действия врачей перинатального центра республики. С их слов, женщина в ноябре прошлого года поступила в указанное медицинское учреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось.

«В ходе проверки данной информации установлено, что 29 ноября 2021 года в ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр», в предродовом состоянии поступила 35-летняя женщина. Врачами указанного центра ей оперативно оказана медицинская помощь по родоразрешению, в ходе которого она родила ребенка мужского пола. В ходе дальнейшего оказания медицинской помощи в нарушение требований порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности главного врача перинатального центра на основании многочисленных жалоб жителей на работу медучреждения.

«Мы все следим за судьбой бывшей пациентки перинатального центра Мадины Аушевой. На фоне этого случая стали поступать многочисленные жалобы жителей республики на некачественное медицинское обслуживание, расследованием которых будут заниматься соответствующие органы», — написал Калиматов на своей странице в соцсети «Инстаграм».

По словам Главы региона, при сложившейся ситуации неизбежно кадровое решение, которое он принял.

«Перинатальный центр возглавит Мадина Хутиева, ранее работавшая врачом Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России. Перед ней поставлена главная задача — правильно настроить деятельность центра и поднять качество медицинских услуг», — отметил руководитель региона.

Напомним, 9 января в интернете появились видеообращения жителей о том, что после родов состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей, и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

В перинатальный центр выезжал первый вице-премьер Магомед Евлоев. Он отметил, что власти республики привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Кроме того, будет организована работа по повышению квалификации сотрудников центра.