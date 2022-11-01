В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ГУП
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Государственного унитарного предприятия, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в период с 1 марта по 30 июня этого года руководство ГУП в нарушение требований действующего законодательства частично не выплачивало свыше трех месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность на сумму свыше двадцати миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.