В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП
По факту гибели пассажира рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» 16 февраля в результате ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Как ранее информировало наше издание, утром в четверг на ФАД «Кавказ», в районе города Сунжа, опрокинулся рейсовый междугородний автобус «Setra», принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В нем находились 19 пассажиров и 2 водителя.
В результате ДТП мужчина 1980 года рождения от полученных травм скончался на месте, 14 пассажиров были доставлены в ИРКБ и Сунженскую центральную районную больницу.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП», — отметили в региональном главке СКР.
Накануне Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье погибшего в автоаварии Зейпудина Раджабова.