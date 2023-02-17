Следком

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП

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По факту гибели пассажира рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» 16 февраля в результате ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как ранее информировало наше издание, утром в четверг на ФАД «Кавказ», в районе города Сунжа, опрокинулся рейсовый междугородний автобус «Setra», принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В нем находились 19 пассажиров и 2 водителя.

В результате ДТП мужчина 1980 года рождения от полученных травм скончался на месте, 14 пассажиров были доставлены в ИРКБ и Сунженскую центральную районную больницу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП», — отметили в региональном главке СКР.

Накануне Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования семье погибшего в автоаварии Зейпудина Раджабова.

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