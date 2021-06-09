Следком

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели женщины из-за утечки газа

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Как ранее сообщалось, 1 июня текущего года из ОМВД России по городу Назрань поступило сообщение о возгорании продуктового магазина, расположенного на пересечении улиц Картоева и Тангиева города Назрани, в результате чего 56-летняя продавщица с ожогами госпитализирована в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

5 июня пострадавшая скончалась от полученных термических ожогов.

Предварительно установлено, что в процессе эксплуатации подземного газопровода среднего давления газораспределительной сети на улице Картоева города Назрани произошла утечка газа и скопление газо-воздушной смеси в помещении указанного магазина, в результате чего произошло возгорание.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование продолжается.

 

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