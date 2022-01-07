Убийство

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после обнаружения скелетированного тела мужчины

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело после обнаружения накануне скелетированного тела мужчины с признаками насильственной смерти на кладбище, расположенном на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района республики, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят пистолет предположительно системы «Макарова» с магазином, снаряженным 4 патронами.

Тело мужчины направлено на медицинское судебное исследование.

Личность погибшего предварительно установлена как жителя республики 1990 года рождения.

«По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России (убийство)», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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