В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки с погибшим и пострадавшими

«23 июня в сельском поселении Кантышево между местными жителями произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате чего погиб местный житель 1982 года рождения. Трое участников конфликта с огнестрельными ранениями доставлены в больницу», — сказали в пресс-службе.

По данным собеседника, на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал прокурор республики Андрей Васильченко.

Следственным управлением СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство проконтролирует расследование дела.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе республиканского МВД, 23 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение с огнестрельными ранениями доставлены четверо жителей сельского поселения Кантышево.

«В ходе выезда следственно-оперативных групп МВД и СУ СКР по региону установлено, что местный житель1962 г. р. в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина «Сайга» ранил четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника, стрелок задержан и доставлен в ОМВД России по Назрановскому району, карабин изъят.

Проверку по данному факту взял под личный контроль министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин.