Следком

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства двух человек

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, накануне, около 19 часов 40 минут, на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского района региона, вблизи русла реки Асса обнаружены тела местных жителей 35 и 36 лет с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм, автомобили марки «УАЗ» и «Нива».

В совершении данного преступления подозреваются трое односельчан потерпевших.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, местонахождения и задержания подозреваемых, говорится в релизе.

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