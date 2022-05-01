В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства двух человек

По данным следствия, накануне, около 19 часов 40 минут, на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского района региона, вблизи русла реки Асса обнаружены тела местных жителей 35 и 36 лет с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм, автомобили марки «УАЗ» и «Нива».

В совершении данного преступления подозреваются трое односельчан потерпевших.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, местонахождения и задержания подозреваемых, говорится в релизе.