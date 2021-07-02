В Ингушетии возобновил работу волонтерский центр «Единой России» для оказания помощи в борьбе с Covid-19
В Ингушетии с 1 июля указом Главы республики Махмуд-Али Калиматова расширен перечень мер защиты от коронавируса, также власти намерены усилить начатую год назад работу, ключевые мероприятия которой успешно были реализованы в пик эпидемии.
В ингушском региональном отделении партии «Единая Россия» газете «Ингушетия» сообщили о возобновлении работы волонтерского центра. Добровольцы, входящие в его состав, в случае необходимости готовы организовать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских средств, оказать консультационную, юридическую и другую поддержку. Обратиться за помощью можно через колл-центр: + 7873 455 17 43, + 7873 455 14 78.
Ранее партия «Единая Россия» объявили о создании единого волонтерского штаба на базе уже существующих в регионах центров и движений. Отмечается, что объединить силы для противодействия распространению Covid-19 потребовала резко усложнившаяся эпидемиологическая ситуация.
Напомним, весной 2020 года в Калуге заработал первый в стране волонтерский центр «Единой России», главной задачей которого была помощь населению во время пандемии. Через неделю такие центры начали открываться во всех субъектах страны. На данный момент в них трудятся порядка ста тысяч волонтеров. То есть, за год единороссам удалось организовать сообщество активных людей, которые готовы бескорыстно помогать нуждающимся в этом.