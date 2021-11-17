Транспорт

В Ингушетии возобновится автобусный маршрут из центра Назрани на новый автовокзал

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В республике возобновится автобусный маршрут из административного центра города Назрани на новый автовокзал, сообщили газете «Ингушетия» в Минпромсвязи региона.

«В связи с многочисленными обращениями жителей, министерством промышленности и цифрового развития региона дано поручение ГУП «Ингушавтотранс» возобновить транспортное сообщение из административного центра Назрани на Новый автовокзал, расположенный по ул. Бакинская, 89», — сказал представитель ведомства.

Маршрут № 21 будет курсировать по ул. Муталиева и Тутаева. В дальнейшем Минпромсвязи продолжит работу по улучшению качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок.

Напомним, с 3 ноября 2021 года в связи с перекрытием разворота на федеральной трассе, маршрут № 7 потерял возможность заезжать на территорию автовокзала.

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