В Ингушетии возродят движение корреспондентов-школьников «Юнкор»
Власти Ингушетии из-за дефицита кадров в сфере СМИ намерены возродить популярное в советское время движение корреспондентов-школьников «Юнкор», сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня СМИ региона испытывают нехватку молодых профессиональных кадров, поскольку молодежь неохотно идет в данную сферу по причине низких заработков и высоких требований в профессии. В связи с этим принято решение возродить некогда популярное в СССР движение «Юнкор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в единственном регионом вузе нет факультета журналистики, как и в колледжах региона.
В пятницу, 13 января, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с представителями СМИ региона в связи с празднованием Дня российской печати. Руководитель субъекта и журналисты обсудили итоги 2022 года и планы совместной работы в 2023 году.