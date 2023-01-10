В Ингушетии возрождают золотошвейное искусство

Одним из спикеров мероприятия стала крымскотатарский мастер по золотному шитью Эльмаз Аппазова, работы которой хранятся в этнографическом музее Санкт-Петербурга.

«Это второй визит мастерицы в нашу республику. Ознакомительная поездка состоялась в 2021 году. Желание членов ассоциации «Истинг» восстановить и сохранить свою культуру побудило ее к сотрудничеству с нами», — отметили организаторы мероприятия.

Эльмаз Аппазова рассказала о культуре крымских татар, а также представила выставку предметов декоративно-прикладного искусства своего народа.

По словам организаторов курсов, ингушские женщины в древности были великолепными золотошвейками, сохранившиеся предметы старины удивляют мастерством исполнения. Однако в настоящее время это ремесло практически исчезло и возникла необходимость вернуть его к жизни. Поучиться золотному шитью могли все желающие.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.