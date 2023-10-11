АПК

В Ингушетии впервые испытывают сорт пшеницы «Одари»

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В сельхозпредприятиях республики впервые испытывают сорт твердой озимой пшеницы «Одари».

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском филиале Россельхозцентра, элитные семена этого сорта завезли в регион с Краснодарского края. В качестве эксперимента «Одари» засеют 20 га. Качество семян уже оценили в лаборатории РСЦ.

«В лаборатории нашего учреждения мы проверили семена на сортовую чистоту, энергию прорастания и всхожесть. Помимо проверки материала на посевные качества, проводилась фитопатологическая экспертиза семян. По итогам исследований эта партия отвечает всем требованиям качества», — отметила микробиолог Татьяна Цукумова.

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