Гимнастика

В Ингушетии впервые проходит открытое первенство республики по художественной гимнастике

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На территории спортивно-тренировочной базы в сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии впервые проходит открытое первенство республики по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В соревнованиях принимают участие представители субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев. На соревнования прибыли около 300 человек, среди которых тренеры, судьи, спортсменки и гости.

Участвуют спортсменки самых разных возрастов, младшей из которых 5 лет, старшей — 16. Среди выступлений беспредметные и предметные комплексные исполнения — с лентой, мячом, обручем и булавами.

Открывая состязания, глава правительства региона Владимир Сластенин отметил особенность и значимость мероприятия и пожелал участникам удачи и ярких побед.

«Еще совсем недавно это здание находилось в неприглядном виде, отремонтировав его по поручению Главы Ингушетии в прошлом году, сегодня появилась возможность провести это замечательное событие на нашей гостеприимной земле. Рад приветствовать гостей с самых разных регионов, и уверен, что многие из выступающих здесь будут защищать честь нашей страны на играх в будущем», — сказал Сластенин.

Художественная гимнастика получила развитие в Ингушетии несколько лет назад, когда в 2017 году на базе спорткомплекса «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани была открыта первая в регионе специализированная школа спортивной и художественной гимнастики.

Комментарии 1

Алисхан 10 октября, 2021 - 08:48
Это хорошо ,что художественная гимнастика появилась. Иначе ханжество,мордобой может превалировать в общественной среде. Есть ли прошлое у Ингушетии? Независимых сайтов нет,здесь не пишут. Зачем тогда нужна интуиция,связь головного мозга с памятью спинного мозга? Хоть художественная гимнастика разомнет спинной мозг. Психиатры молчат в СМИ. Или дело швах или все прекрасно в обществе? Только газ взрывается,и аварии дурацкие на дороге и в каждой деревне уголовные дела. С моралью о прошлом далёком и близком них ферштейн? Хоть бы жанр фельетонов оживили,как было в мире безбожному,коммунистическом.. Дети кем вырастут? Пятерошники,троешники и все? А дальше что? В паспорте то нету слово ингуш!?

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