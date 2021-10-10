В Ингушетии впервые проходит открытое первенство республики по художественной гимнастике

В соревнованиях принимают участие представители субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев. На соревнования прибыли около 300 человек, среди которых тренеры, судьи, спортсменки и гости.

Участвуют спортсменки самых разных возрастов, младшей из которых 5 лет, старшей — 16. Среди выступлений беспредметные и предметные комплексные исполнения — с лентой, мячом, обручем и булавами.

Открывая состязания, глава правительства региона Владимир Сластенин отметил особенность и значимость мероприятия и пожелал участникам удачи и ярких побед.

«Еще совсем недавно это здание находилось в неприглядном виде, отремонтировав его по поручению Главы Ингушетии в прошлом году, сегодня появилась возможность провести это замечательное событие на нашей гостеприимной земле. Рад приветствовать гостей с самых разных регионов, и уверен, что многие из выступающих здесь будут защищать честь нашей страны на играх в будущем», — сказал Сластенин.

Художественная гимнастика получила развитие в Ингушетии несколько лет назад, когда в 2017 году на базе спорткомплекса «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани была открыта первая в регионе специализированная школа спортивной и художественной гимнастики.