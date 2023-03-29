В Ингушетии впервые прошел фестиваль «Хрустальные звездочки»

Участниками творческого состязания стали дети судебных приставов и сотрудников других государственных органов. Конкурсанты были разделены на две возрастные группы, свои таланты они смогли проявить в номинациях «вокал», «хореография» и «исполнительное мастерство».

Победителями в номинации «вокал» в младшей возрастной группе стала Хадижа Акталиева, исполнившая песню «Дружба крепкая», в старшей группе — Алина Акталиева с песней «Снежные вершины гор».

В номинации «хореография» победителями стали юные танцоры Виолетта Александрова, Полина Торопова, Александра Попова, Фатима Батаева, Анастасия Журавлева, Ильвина Каримова, Фарида Магомедова, Анна Харитонова и Полина Губина.

В номинации «Исполнительное мастерство» в младшей группе отличился ансамбль «Сата», в составе которого Диана и Дана Темурзиевы и Ахмад Цуров. В старшей группе лучшими стали Георгий Зубов, Эвелина Гафарова, Анастасия Майборода, Анна Смирнова, Артемий Гончаров, Агата Демьянченко, Самира Мейрманова, Никита Таранов, исполнившие мелодию «Млечный путь» из кинофильма «Большое космическое путешествие».