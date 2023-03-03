Джиу-джитсу

В Ингушетии впервые пройдет чемпионат России по джиу-джитсу среди юношей и взрослых

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Ингушетия впервые готовится провести открытый чемпионат России по джиу-джитсу среди юношей и взрослых.

Соревнования пройдут 4-5 марта во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. За награды турнира поборются около 400 атлетов из всех регионов страны. Также ожидается прибытие спортсменов из Казахстана, Киргизии и некоторых других стран. Сборную Ингушетии представят 30 спортсменов.

Комплекты наград будут разыграны в нескольких возрастных и весовых категориях. По словам президента лиги TWW BJJ Тамраза Бахышева, 5 марта будут транслироваться 20 финальных схваток.

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