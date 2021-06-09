Фестиваль

В Ингушетии впервые пройдет фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»

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Завтра, 10 июня, в Ингушетии стартует Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Первый этап отборочных туров пройдет в очном режиме во Дворце культуры Назрани и продлится до 13 июня.

В программе фестиваля состоятся конкурсные прослушивания участников, выездное заседание президиума Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии, встречи и обсуждения различных профессиональных образовательных и просветительских направлений, круглый стол на тему «Эстрадное песенное творчество и академическое искусство Ингушетии — будущий культурный код региона».

11 июня с 10:00 до 11:00 пройдет пресс-конференция, в которой примут участие руководитель проекта «Красная гвоздика» композитор Андрей Батурин, министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов и его заместитель Айна Ильясова, председатель регионального отделения Союза композиторов России Фариза Шадыжева, поэты Александр Шаганов и Симон Осиашвили, композитор Олег Каледин.

Также в планах участников и гостей фестиваля, среди которых российские композиторы, музыковеды и педагоги, посещение музыкальных школ и учреждений культуры с проведением мастер-классов.

«Задачи, которые перед собой ставят организаторы фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона в Ингушетии, — сохранение исторической правды и национальных музыкальных традиций», — отметил министр культуры Темерлан Дзейтов.

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