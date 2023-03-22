В Ингушетии впервые пройдет региональный этап фестиваля «Хрустальные звездочки»
В Центре культурного развития Магаса сегодня, 22 марта, пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», сообщил представитель учреждения.
По словам собеседника, фестиваль «Хрустальные звездочки», организатором которого является Федеральная служба судебных приставов, — это ежегодный творческий конкурс для детей и подростков. Его главная цель — знакомство с культурой многонациональной России, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. В Ингушетии он проходит впервые.
Начало мероприятия — в 16:00. Приглашаются все желающие.