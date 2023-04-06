В Ингушетии впервые пройдёт спортивный военно-патриотический марафон «Тропа мужества»

Как сообщили в Коммолодёжи республики, марафон «Тропа мужества» представляет собой серию мероприятий, проводимых с участием команд из СКФО: соревновательное преодоление полосы препятствий на расстояние до 3 км, более 9 сооружений; экскурсия в Музей боевой славы г. Малгобека; проведения лекционных занятий и просмотр фильма, направленные на военно- патриотическое воспитание и изучение героической истории России; изучение основ выживания и оказание первой медицинской помощи; встреча команд с ветераном боевых действий и т. д.

Марафон будет проводиться в рамках проекта «Тропа мужества Z», руководителем которого является Барханоев Магомед. Он одержал победу на Всероссийском грантовом конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году от ФАДМ.

Напомним, проект реализуется совместно с Комитетом по делам молодёжи Республики Ингушетия.