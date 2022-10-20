В Ингушетии впервые состоялся региональный чемпионат по баскетболу

Как сообщили в комитете по делам молодежи республики, состязания проходили в 2 этапа, в первом муниципальном этапе были отобраны лучшие 16 команд из всех районов и городов Ингушетии, а во втором этапе из 16 команд определяли лучшую.

Во Дворце спорта имени Бeрда Евлоева 20 октября состоялся финал, где в принципиальном матче определились победители и призеры лиги. Победителям были вручены ценные призы, кубки и медали.

Напомним, данный проект был реализован благодаря грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи.

Организаторы турнира выразили благодарность за оказанное содействие в проекте министерству спорта республики, Минобрнауки и федерации баскетбола региона.