В Ингушетии впервые за 20 лет реконструировали единственный горный лагерь

«В старом комплексе детского оздоровительного лагеря «Аьрзи» поменяли пол, окна, двери, вентиляцию, отопление и сигнализацию», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, строители впервые за 20 лет также отремонтировали кровлю с водосточной системой, обновили цоколь, отмостку, построили объединенные мини-футбольное и волейбольное поля, воркаут-площадку и качели. Кроме этого, обустроен водозабор и проложена новая водопроводная ветка. Проведен капитальный ремонт бассейна, актового зала, установлено техническое оборудование.

На все эти работы потрачено свыше 20 млн руб.

За ходом работ на объекте следила комиссия из представителей регионального Минстроя и Минтруда, сформированная по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Стоит напомнить, что «Аьрзи», построенный в 1999 году, расположен в охранной зоне заповедника. Лагерь окружают облепиховые рощи, Шоанский ледник, каньон реки Ассы, уникальные памятники культурного наследия и многое другое.

В 2016 году там открыли медкабинет, учебные классы для отдыхающих детей, просторный актовый зал, помещения для занятий спортом, а также возвели новый спальный корпус с библиотекой.