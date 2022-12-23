В Ингушетии впервые запустят курсы «Менеджер по туризму»

0

В Ингушетии впервые запустят курсы «Менеджер по туризму» от «Академии Слетать. ру», все желающие смогут получить востребованную профессию, которая станет любимым делом и поможет зарабатывать и путешествовать.

Как сообщили в Комтуризма республики, программа подходит для тех, кто хочет начать карьеру в туризме или сменить род деятельности и готов обучаться с нуля. Ориентация курса на практику позволит начать работать в турагентстве или самостоятельным турагентом сразу после завершения обучения. Сроки обучения — 3 недели, доступ к материалам курса — 6 месяцев.

По словам Ксении Наумовой, директора по развитию сети «Слетать. ру», у Ингушетии большой потенциал развития сферы туризма, в том числе выездного: «Мы надеемся, что доступность курсов позволит сформировать турагентов-амбассадоров, менеджеров и руководителей будущих турагентств, которые выведут выездной туризм на новый уровень».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За 9 месяцев жители Ингушетии оплатили безналично товаров и услуг на 6 млрд руб.
Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии
Глава Малгобекского района Ингушетии подарил ноутбук девочке из Назрани
Жители двух микрорайонов Магаса останутся без света
Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО
В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков
Глава Ингушетии в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика из Запорожской области
Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»
В городе Назрани Ингушетии пройдет новогоднее детское представление
В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»

Главное

Яндекс.Метрика

 