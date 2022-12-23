В Ингушетии впервые запустят курсы «Менеджер по туризму»

Как сообщили в Комтуризма республики, программа подходит для тех, кто хочет начать карьеру в туризме или сменить род деятельности и готов обучаться с нуля. Ориентация курса на практику позволит начать работать в турагентстве или самостоятельным турагентом сразу после завершения обучения. Сроки обучения — 3 недели, доступ к материалам курса — 6 месяцев.

По словам Ксении Наумовой, директора по развитию сети «Слетать. ру», у Ингушетии большой потенциал развития сферы туризма, в том числе выездного: «Мы надеемся, что доступность курсов позволит сформировать турагентов-амбассадоров, менеджеров и руководителей будущих турагентств, которые выведут выездной туризм на новый уровень».