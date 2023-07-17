В Ингушетии врачи борются за жизнь ребенка с диагнозом «Энцефалит»

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в настоящее время ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации, состояние стабильно тяжелое.

С участием Заремы Антошкиевой, главного врача больницы Юсупа Добриева и инфекциониста, нейрохирурга, офтальмолога, реаниматологов был проведен консилиум, в ходе которого определили дальнейшую тактику ведения пациента.