В Ингушетии врачи борются за жизнь ребенка с диагнозом «Энцефалит»

0

По распоряжению руководителя Минздрава Ингушетии Заремы Антошкиевой в Детскую республиканскую клиническую больницу из Малгобекской ЦРБ переведен ребенок восьми лет с диагнозом «Энцефалит».

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в настоящее время ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации, состояние стабильно тяжелое.

С участием Заремы Антошкиевой, главного врача больницы Юсупа Добриева и инфекциониста, нейрохирурга, офтальмолога, реаниматологов был проведен консилиум, в ходе которого определили дальнейшую тактику ведения пациента.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал трехкратным обладателем суперкубка России
В лесах Сунженского района Ингушетии проводятся противопожарные мероприятия
Ингушские пловцы проходят учебно-тренировочные сборы в горах при участии чемпионки Европы
В Ингушетии отремонтируют сельские дороги
В постпредстве Ингушетии в Москве прошла встреча с представителями Новосибирской области
Житель села Сагопши Ингушетии за счет собственных средств прорубил водозаборную скважину
Ингушские спортсмены принимают участие в сборе национальной команды России по греко-римской борьбе
В Ингушетии стартовал первый республиканский чемпионат по баскетболу среди молодежи
Проблемы ДТП и наркомании обсудили правоохранители с жителями Сунжи Ингушетии
Воспитанник Долаковской спортшколы успешно выступил на турнире по вольной борьбе
Глава Минздрава Ингушетии проверила состояние маленьких пациентов Перинатального центра в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 