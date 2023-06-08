Госнаграды

В Ингушетии вручили государственные награды росгвардейцам — участникам СВО

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Командир владикавказского соединения Росгвардии Роман Трубин вручил государственные награды 25 военнослужащим назрановского полка ведомства, отличившимся при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В церемонии приняли участие командование полка и личный состав, а также председатель совета ветеранов территориального управления Росгвардии Магомед Горбаков.

Полковник Роман Трубин поблагодарил награжденных за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

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