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В Ингушетии вручили жилищные сертификаты 4 семьям из Херсонской области

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Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков, сообщила его пресс-служба, вручил жилищные сертификаты ещё 4 семьям, прибывшим в республику из города Херсона и части Херсонской области.

В ведомстве пояснили, что норматив обеспечения жилой площадью составляет 33 кв. м на одинокого вынужденного переселенца, 42 кв. м — на семью из двух человек, и по 18 кв. м на человека для семей из 3 и более человек. Реализовать свое право на приобретение жилой площади за счет государственного жилищного сертификата можно в любом субъекте страны.

Напомним, жилищные сертификаты выдаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации».

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