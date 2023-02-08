В Ингушетии вручили жилищные сертификаты 4 семьям из Херсонской области

В ведомстве пояснили, что норматив обеспечения жилой площадью составляет 33 кв. м на одинокого вынужденного переселенца, 42 кв. м — на семью из двух человек, и по 18 кв. м на человека для семей из 3 и более человек. Реализовать свое право на приобретение жилой площади за счет государственного жилищного сертификата можно в любом субъекте страны.

Напомним, жилищные сертификаты выдаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации».