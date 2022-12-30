В Ингушетии вручили жилищные сертификаты двум семьям из Херсонской области

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В Ингушетии состоялось очередное вручение жилищных сертификатов гражданам, выехавшим из города Херсона и части Херсонской области.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков, сообщила его пресс-служба, вручил жилищные сертификаты еще двум семьям, прибывшим в республику. Ранее их получили 8 семей.

Напомним, жилищные сертификаты выдаются в соответствии с постановлением правительства России от 21 октября 2022 года «О реализации мероприятий по переселению жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации».

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