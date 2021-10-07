В Ингушетии все готово к проведению Всероссийской переписи населения

«Доля подобранных переписчиков практически во всех субъектах Российской Федерации достигла целевого значения, за исключением Архангельской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской и Свердловской областей, где значения данного показателя составляют более 80%, а также г. Санкт-Петербурга, у него показатель составляет — 77,5%. В Ингушетии процент готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года составляет 100%», — было отмечено в ходе заседания.

По информации заместителя руководителя Северо-Кавказстата Ибрагима Экажева, регионом уже заключены договоры на аренду 154-х помещений под переписные участки, а также обеспечено 9 охраняемых помещений для хранения переписных листов.

Кроме того, в рамках организации мероприятия заключены договоры на обеспечение переписных участков связью и 154 транспортных средств на время проведения акции.

Напомним, в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с коронавирусной инфекцией (COVID-19), событие было перенесено и пройдет в цифровом формате с 15 октября по 14 ноября текущего года, а основным его нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг. Также предусмотрен поквартирный обход, при котором переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию.