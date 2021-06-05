В Ингушетии все объекты дорожного нацпроекта пройдут контроль качества

«Перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта, формируется с учетом мнения местных жителей, активистов и представителей общественных организаций. Все объекты нацпроекта и программы дорожных работ проходят обязательный контроль качества с участием заказчиков, подрядчиков, независимых экспертов, представителей ОНФ и дорожных научно-исследовательских институтов на федеральном уровне, в частности специалистами ФАУ «Росдорнии», — сказал Батыр Хаматханов.

По его словам, 5 апреля специалисты «Росдорнии» провели проверку качества работы по объектам реконструкции дорожной программы «Подъезд к КФХ «Гелисханов Бекхан Абубакарович» 11,06 км, «Назрань—Малгобек—Нижний Курп—Терек» 10 км, «Назрань—Малгобек—Нижний Курп—Терек» 7,6 км.

«Аудиторы провели оценку геометрических параметров покрытия дорог, отобрали пробы асфальтобетонной смеси, а также взяли керны из дорожных конструкций. Также в мае общественные контролеры ОНФ побывали с целью мониторинга хода работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к городу Назрань от трассы Кавказ»», — добавил руководитель дорожного ведомства.

Как сообщается, общественники отметили, что параметры соответствуют нормативам и дорожные работы ведутся качественно.

Напомним, что увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это один из 12 национальных проектов, реализуемых в России с января 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.