В Ингушетии всерьез взялись за проблему высыхания городского пруда в Сунже

«В сельском поселении Троицкое начаты работы по очистке садового канала. В результате паводков он был забит песчаным грунтом, илом, разного рода мусором», — рассказали в районной администрации.

По данным собеседника издания, из-за его загрязнения очистка канала, отсутствия необходимой подпитки от реки Сунжа начался процесс естественного высыхания городского пруда.

Муниципальные власти планируют завершить эти работы до конца недели.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что проблема связана с тем, что в результате весенних паводков канал от реки Сунжи, подпитывавший пруд, перекрылся песчаным грунтом. Соответственно, после того как закрылся доступ канала к водоему, начался процесс естественного высыхания.

По итогам выездного совещания вице-премьер — глава Минприроды Магомед Евлоев потребовал в срочном порядке организовать соответствующие работы для разрешения ситуации.

Помимо этого, на выездном совещании рассматривалась возможность обеспечения постоянной подпитки пруда путем забора воды с горной реки Ассы. В этой части главам муниципалитетов поручено разработать проектно-сметную и техническую документацию.

Напомним, один из крупнейших прудов в регионе благоустроили в августе 2018 года. На восстановительные работы направлено порядка 118 млн руб. по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». В день открытия в водоем запустили 1 тыс. мальков форели.