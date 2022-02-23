В Ингушетии вспоминают жертв сталинских репрессий

Республиканский митинг с соблюдением ограничений в условиях распространения коронавируса состоялся у мемориального комплекса «Девять башен» в Назрани, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов. Акция по исламской традиции началась с чтения хафизом аята из Священного Корана.

На мероприятии выступили представители органов государственной и муниципальной власти Ингушетии, депутаты, общественные и религиозные деятели, те, кто испытал тяготы депортации. Собравшиеся помолились за жертв сталинского произвола.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем обращении отметил, что 23 февраля 1944 года остается для народа Ингушетии исторической болью, которая с годами не утихает и вызывает новые вопросы.

«78 лет назад наш народ столкнулся с огромной несправедливостью и политической подлостью. Людей выселяли в то время, когда тысячи представителей ингушского народа воевали на фронтах Великой Отечественной войны», — сказал руководитель республики.

По его словам, по дороге на чужбину и в самой ссылке от голода и холода, стресса и болезней умерло множество наших близких и родных людей.

В период сталинизма политическим репрессиям подверглись более 20 народов страны. Как и жители Ингушетии, они преодолели беззаконие и бесправие, вернулись в родные края, оживили их созидательным трудом, воспитанием достойных наследников.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, в мечетях 23 февраля проводятся траурные мероприятия к очередной годовщине депортации ингушского народа.

По поручению руководителя региона в каждую мечеть Ингушетии и Пригородного района переданы бараны для жертвоприношения и прочтения молитв по усопшим. В общей сложности имамам роздано более 200 жертвенных животных. Средства на мероприятия выделены из Национального фонда развития республики. Акции проходят в учебных заведениях, библиотеках и ДК.

23 февраля 1944 года в один день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в измене родине. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей.