Армрестлинг

В Ингушетии встречали победителей первенства России по армрестлингу

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В аэропорту «Магас» в Ингушетии встречали спортсменов, вернувшихся в республику с победой на первенстве России по армрестлингу.

Как сообщили в Минспорта региона, соревнования проходили недавно в туристическом международном комплексе «Гринн» в городе Орле. В них приняли участие более 700 спортсменов из 46 субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что Беков Уматгирей в весовой категории +100 кг и Балкаров Ибрагим в весе +80 кг заняли первые места, Кантемир Карамизов завоевал второе место. Спортсмены занимаются под руководством тренеров Котиева Хусена и Темурзиева Ибрагима.

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