В Ингушетии встретили Деда Мороза из Великого Устюга

Как ранее сообщала газета «Ингушетия» со ссылкой на министра образования и науки региона Эсет Бокову, дети и их родители в течение трех часов (до 12.00 мск) смогут посетить фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями, откуда можно также отправить письмо Деду Морозу. Вход в эти три вагона — бесплатный.

За отдельную плату гости праздника смогут посетить резиденцию Деда Мороза, пообщаться и сделать с ним памятные фотографии, а также получить новогодний подарок.

Кроме этого, посетителей ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

«Обязательным является наличие у сопровождающих старше 18 лет QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сданный не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия, а также паспорт и свидетельство о рождении ребенка», — отметила министр.