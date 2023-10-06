В Ингушетии вторые сутки ищут пропавшую девушку

«Женщина ранним утром 5 октября вышла из дома и скрылась в неизвестном направлении. Как установило следствие, поздним вечером того же дня матери, пропавшей поступило голосовое сообщение, в котором ее дочь рассказала, что хочет уехать из региона и просила не беспокоиться», — сказал собеседник.

По его словам, пропавшая имела при себе паспорт гражданина России.

На данный момент, правоохранители проводят следственно-розыскные мероприятия.