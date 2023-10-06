Розыск

В Ингушетии вторые сутки ищут пропавшую девушку

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Жительница республики ушла из дома в неизвестном направлении и пропала, сообщили газете «Ингушетия» в пятницу, 6 октября, в ОМВД по Назрановскому Району.

«Женщина ранним утром 5 октября вышла из дома и скрылась в неизвестном направлении. Как установило следствие, поздним вечером того же дня матери, пропавшей поступило голосовое сообщение, в котором ее дочь рассказала, что хочет уехать из региона и просила не беспокоиться», — сказал собеседник.

По его словам, пропавшая имела при себе паспорт гражданина России.

На данный момент, правоохранители проводят следственно-розыскные мероприятия.

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