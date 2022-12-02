В Ингушетии введен в строй современный спорткомплекс

Как сообщили в мэрии города, после Нового года в комплексе начнут свою работу ещё несколько секций. Наличие такого объекта в муниципальном образовании позволит заниматься спортом значительному количеству горожан различных возрастов.

Отмечается, что возведение спортивного оздоровительного комплекса осуществлялось с применением новых технологий и передовых методов, с использованием современных материалов.

«Этого события ждали с нетерпением — в городе немало спортсменов и любителей здорового образа жизни», — подчеркнули в администрации Малгобека.