В Ингушетии введен в строй современный спорткомплекс

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Во втором микрорайоне города Малгобека Ингушетии введен в строй спортивный комплекс, в котором созданы все условия для занятий плаванием, гимнастикой, вольной борьбой и боксом.

Как сообщили в мэрии города, после Нового года в комплексе начнут свою работу ещё несколько секций. Наличие такого объекта в муниципальном образовании позволит заниматься спортом значительному количеству горожан различных возрастов.

Отмечается, что возведение спортивного оздоровительного комплекса осуществлялось с применением новых технологий и передовых методов, с использованием современных материалов.

«Этого события ждали с нетерпением — в городе немало спортсменов и любителей здорового образа жизни», — подчеркнули в администрации Малгобека.

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