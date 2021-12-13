В Ингушетии введено в строй около 94 тыс. квадратных метров жилья
В уходящем году в Ингушетии введено в строй почти 94 тыс. квадратных метров жилья, сообщил заместитель руководителя уравления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев на расширенном заседании в правительстве республики.
Наиболее высокие показатели в городе Назрани (128%), Джейрахском районе (94%) и городе Карабулаке (61%), дополнил информацию замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Мусса Илиев.
Также были отмечены и упущения в работе муниципалитетов, связанные с корректностью подаваемой информации. В частности, те данные, что ежемесячно направляются ими в Минстрой Ингушетии и те, что зафиксированы органами статистики — разнятся.
Председатель правительства Владимир Сластенин поручил главам муниципальных образований актуализировать все данные, направляемые в указанные ведомства, и взять этот вопрос на личный контроль.
Также он поставил задачу ускорить темпы работы и принять меры в отношении организаций, осуществляющих строительство многоквартирных домов, за нарушение графиков.
Как напоминает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, для республики установлен показатель по вводу жилья в размере 182 тыс. квадратных метров в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».