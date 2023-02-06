В Ингушетии ввели в эксплуатацию более 134 тыс. квадратных метров жилья за 2022 год

«По предварительным итогам, за прошлый год в республике введено в эксплуатацию 134,8 тыс. кв. м жилья. Несмотря на условия, в которых приходилось работать в прошлом году, мы сохранили набранный темп и не снизили показатели ни по одному из ключевых проектов, в том числе и по вопросу ввода жилья в эксплуатацию», — сказал собеседник.

В пресс-службе отметили, что плановый показатель составлял лишь 130 тыс. квадратных метров, и, таким образом, «регион перевыполнил его на 3,7%».

«На 2023 год показатель по вводу жилья для республики установлен в объеме 403 тыс. кв. м», — добавили в Минстрое.

Напомним, за 2021 год показатель по вводу жилья в Ингушетии также был перевыполнен на 5,6% и составил свыше 111 тыс. квадратных метров.