В Ингушетии выберут лучший Дом культуры

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В Ингушетии в текущем году планируют провести несколько республиканских конкурсов художественной самодеятельности. Об этом шла речь на совещании министра культуры Залины Льяновой с руководителями подведомственных учреждений.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с целью выявления творческой молодежи в республике будут организованы конкурсы «Молодые голоса Ингушетии» и «Танец — язык мира», а по итогам отчетных концертов в домах культуры будет проведен конкурс, в котором определится лучший ДК.

По словам Льяновой, работа с подрастающим поколением и популяризация народного искусства является приоритетной, поэтому Минкультуры будет способствовать дальнейшему продвижению и образованию талантов вокального, хореографического и театрального искусства.

Также на совещании отметили необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, что является основой здорового общества. Исполняющий обязанности заместителя министра Ильяс Евлоев предложил включить в планы больше мероприятий для школьников о культуре, религии и традициях представителей других национальностей, живущих в Ингушетии.

«Это будет способствовать воспитанию гармоничной и толерантной личности», — отметил он.

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