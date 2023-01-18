В Ингушетии выбрали четыре МКД для реконструкции
В Минстрое субъекта обнародованы планы по капитальному ремонту ряда многоквартирных домов в одном из городов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского ведомства.
«По региональной программе в 2023 году планируется провести 17 видов ремонтных работ в четырех многоквартирных домах в Малгобеке», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как отметил собеседник, в домах на улицах Базоркина, Осканова и Алероева проведут капремонт фасада, фундамента, линий водо- и теплоснабжения, системы канализации и водоотведения, подвала.
Работы, стоимостью почти одиннадцать миллионов рублей, намечено выполнить по краткосрочному плану, который будет одобрен в ближайшие дни.