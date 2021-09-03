В Ингушетии выбрали лучшее подсобное хозяйство в ходе первого республиканского конкурса

0

Подведены итоги первого регионального конкурса среди жителей республики, занимающихся натуральным хозяйством на личных подворьях, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя субъекта.

«Правительственная комиссия подробно изучила видеоматериалы, снятые в ходе личного посещения подворий участников, прошедших во второй этап конкурса, и оценила хозяйства. Выбрано 13 лучших владельцев, среди которых определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов», — сказала представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, первое место заняла Рапиат Пидиева, жительница предгорного села Даттых. На второй позиции Айшат Хамхоева из Троицкого, третье у Пятимат Джандиговой из Назрани. Победителям вручат 1 млн руб., 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

Он пояснил, что оставшиеся десять победителей получат поощрение в размере 50 тысяч рублей каждый.

Идея проведения конкурса принадлежит Главе субъекта Махмуд-Али Калиматову. Рассматривая аграрный сектор как одно из приоритетных направлений в развитии региона и роста экономики, Глава республики ранее заявлял, что ему неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное.

«КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу», — отметил Калиматов.

Он заверил, что именно таким рачительным земледельцам, труженикам власти будут всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает.

Напомним, в стартовавшем 1 июля конкурсе мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. На первом этапе, который длился с 1 по 31 июля, шел отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Победителей проекта стали выявлять в ходе второго этапа мероприятия. По условиям конкурса абсолютный лидер должен был получить приз в размере 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников становились обладателями 50 тыс. рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств резервного фонда правительства Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки умерло три человека с Covid-19
В ингушском музее ИЗО состоится открытие выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве»
Критерии выбора брокера для онлайн-торговли
В селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии провели масштабную очистку подведомственной территории
В Ингушетии проведут инвентаризацию недостроенных и бесхозных объектов
10 сентября в горной Ингушетии состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор»
В Минкультуры Ингушетии рассказали, как получить «Пушкинскую карту»
Новая школа в Ингушетии будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева
Спасатели подняли флаг Ингушетии на Эльбрус в память о покорительнице вершин Лейле Албогачиевой
Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет правовой час

Главное

Яндекс.Метрика

 