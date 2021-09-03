В Ингушетии выбрали лучшее подсобное хозяйство в ходе первого республиканского конкурса

«Правительственная комиссия подробно изучила видеоматериалы, снятые в ходе личного посещения подворий участников, прошедших во второй этап конкурса, и оценила хозяйства. Выбрано 13 лучших владельцев, среди которых определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов», — сказала представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, первое место заняла Рапиат Пидиева, жительница предгорного села Даттых. На второй позиции Айшат Хамхоева из Троицкого, третье у Пятимат Джандиговой из Назрани. Победителям вручат 1 млн руб., 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

Он пояснил, что оставшиеся десять победителей получат поощрение в размере 50 тысяч рублей каждый.

Идея проведения конкурса принадлежит Главе субъекта Махмуд-Али Калиматову. Рассматривая аграрный сектор как одно из приоритетных направлений в развитии региона и роста экономики, Глава республики ранее заявлял, что ему неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное.

«КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу», — отметил Калиматов.

Он заверил, что именно таким рачительным земледельцам, труженикам власти будут всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает.

Напомним, в стартовавшем 1 июля конкурсе мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. На первом этапе, который длился с 1 по 31 июля, шел отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Победителей проекта стали выявлять в ходе второго этапа мероприятия. По условиям конкурса абсолютный лидер должен был получить приз в размере 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников становились обладателями 50 тыс. рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств резервного фонда правительства Ингушетии.