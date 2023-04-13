В Ингушетии выбрали посла гостеприимства

Она стала одной из 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» в 75 регионах России. В туротрасли Хава работает 10 лет.

Китиева продолжительное время работала в Комтуризма республики и затем занялась реализацией бизнес-проектов в индустрии туризма. Имеет высшее профобразование в сфере менеджмента. Она является членом Русского географического общества.

«Наша главная задача на ближайший год — заряжать, вдохновлять, вести коллег и увлеченных людей за собой в мир, где рассказывают о любимом деле на всю страну, приглашают туристов в край родной, влюбляют в него. А главное — в своем регионе объединить усилия коллег, работающих в области туризма, общими силами делать так, чтобы наша малая родина принимала и вдохновляла ещё больше туристов», — подчеркнула Хава Китиева.