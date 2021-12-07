В Ингушетии выбрали ТОП-2021 объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

«Самым протяженным объектом назван объект ремонта автодороги «Гамурзиево — Насыр-Корт», вошедший в региональную программу 2021 года дорожного нацпроекта. Протяженность его составляет 6,285 км. Это один из наиболее загруженных участков дорожной сети республики. Самым современным объектом можно по праву считать объект реконструкции автодороги «Подъезд к г. Назрань от трассы «Кавказ» (улица Муталиева). Самым безопасным объектом признан объект капитального ремонта автодороги «Подъезд к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» (улица Рабочая), протяженностью 3,5 км. И самый социально значимый объект — «Подъезд к с. п. Плиево от автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт», — прокомментировал газете «Ингушетия» руководитель «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов.

По его словам, увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что Ингушетия уже третий год подряд в числе первых по России реализует национальный проект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика производства работ. Участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за шесть лет позволит увеличить долю региональных трасс в республике в нормативе до 75,8% (сейчас — 73,7%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас этот показатель составляет 71%).

С 2019 по 2024 год в целом в Ингушетии планируется отремонтировать свыше 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,76 млрд руб.