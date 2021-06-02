В Ингушетии выполнили годовой план по искусственному лесовосстановлению

Весь запланированный на 2021 год лес высажен в Белгородской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Астраханской, Ростовской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, республиках Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, а также в Северной Осетии и Удмуртии, говорится в релизе.

Искусственное восстановление лесных насаждений в текущий момент ведется на территории 75 регионов.

Весной 2021 года в России было высажено 106,5 тыс. гектаров леса — это 44,3% от планового показателя. Больше всего лесов восстановлено на территории ЦФО: лесники здесь выполнили годовой план по лесопосадкам на 95,6%. На втором месте — СКФО, где к настоящему моменту восстановлено 93,6% лесов. Третье место отошло ЮФО, выполнившему план на 83,3%. Основной объем лесовосстановительных работ в стране запланирован на грядущую осень.

Общий объем лесовосстановительных работ, согласно плану федерального проекта, составляет 1,2 млрд гектаров.