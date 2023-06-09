В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике

Отмечается, что в регионе организовано 26 пунктов проведения экзаменов, включая 2 пункта проведения экзаменов на дому. На сдачу этого предмета заявлено 7476 участников. Из них на ГВЭ — 389 участников.

Напомним, основной государственный экзамен в республике проходит в период с 24 мая по 17 июня. Резервные дни пройдут с 26 июня по 1 июля 2023 года.